Pakistańczyk i Turek chcieli przekroczyć granicę posługując się podrobionymi dokumentami. Wpadli na przejściu w Medyce

Do kontroli na wjazd zgłosił się 21-letni obywatel Pakistanu. Oprócz paszportu wydanego w jego ojczyźnie, do kontroli przedstawił również portugalską kartę pobytu. Tego typu dokument uprawnia do pracy i zamieszkania na terytorium Portugalii oraz swobodnego przemieszczania się po krajach Unii Europejskiej.

- Wnikliwa kontrola dokumentu wykazała wiele nieprawidłowości. Analiza z wykorzystaniem specjalistycznego urządzenia jednoznacznie potwierdziła brak kilku zabezpieczeń wykorzystywanych w tego typu dokumentach. Mężczyzna przyznał, że dokument, za który zapłacił na Ukrainie 5 tys. euro jest fałszywy - informuje ppor. SG Piotr Zakielarz z referatu prasowego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.