Paliwa drożeją. Ceny na Podkarpaciu już na poziomie sprzed epidemii [RAPORT]

- Tam sytuacja także jest wyraźnie lepsza. Efektem tych wszystkich zmian jest zwiększone zapotrzebowanie na paliwa, a także wzrost cen w hurcie i na stacjach. Obecne ruchy nazwałbym jednak bardziej powrotem do cen sprzed pandemii, niż podwyżką – mówi Jakub Bogucki.

Rekordowo niski poziom ceny paliw osiągnęły wiosną ubiegłego roku. Benzyna i olej napędowy można było kupić nawet po około 3,70 zł za litr, a gaz LPG kosztował około 1,60 zł. Ekonomiści tłumaczyli to kryzysem wywołanym epidemią koronawirusa, co przełożyło się na znacznie mniejsze zapotrzebowanie na benzynę i olej napędowy.

Z najnowszego raportu e-petrol.pl wynika, że w skali kraju średnia cena benzyny bezołowiowej 95 to w tej chwili 5,26 zł, diesla – 5,19 zł, a gazu LPG – 2,36 zł.

Jak na tym tle wypada Podkarpacie? We wtorek sprawdziliśmy ceny na stacjach w największych miastach regionu. Rozbieżności są bardzo wyraźne. Na przykład w Leżajsku, Dębicy i Mielcu benzynę i olej napędowy można zatankować jeszcze poniżej 5 zł za litr. Z kolei w Sanoku ceny przekroczyły już 5,40 zł. Gaz LPG, który we wtorek w Mielcu znaleźliśmy nawet po 2,19 zł, w Sanoku, Krośnie, Dębicy i Rzeszowie osiągnął już poziom 2,39 zł. Sprzedawcy tłumaczą, że zmiany na stacjach wynikają z cen w hurcie.

- A tu od dłuższego czasu jest regularnie drożej. Niestety ruch na stacjach wciąż jest ograniczony i do poziomu sprzed epidemii jeszcze bardzo dużo brakuje. O klientów trzeba walczyć nie tylko jakością, ale również cenami, dlatego handlujemy na minimalnych marżach. To dla nas jedyne pole do działania, na ruchy w hurtowniach niestety nie mamy wpływu i kiedy tam paliwo drożeje, u nas także ceny idą w górę – mówi Jacek Żuczek, właściciel stacji Źródełko w Rzeszowie.