Pandemia - czy czekają nas radykalne zmiany na rynku pracy? Największe firmy na Podkarpaciu wg wielkości zatrudnienia w 2020 [ZŁOTA SETKA]

Przełożyło się to również na rynek pracy, powodując spadki zatrudnienia, czego dowodem jest prezentowana lista a które zostały i tak radykalnie ograniczone przez działania rządów poszczególnych państw, w tym i polskiego, wprowadzającego kolejne Tarcze ochronne, skierowane szczególnie na obronę miejsc pracy. Działania te mocniej dotyczyły sektora MŚP niż dużych firm, które w większym stopniu musiały sobie radzić same z „turbulentną” rzeczywistością.

Dr Mirosław Kurek. Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa

Atuty naszego regiony z poprzednich lat, a więc dynamiczny rozwój branży lotniczej i motoryzacyjnej, wspierany przez branże: informatyczną, chemiczną czy budowlaną ulokowane w rozwijającej się od kilkunastu lat Doliny Lotniczej, na terenach specjalnych stref ekonomicznych na Podkarpaciu, m.in. w Mielcu, przy lotnisku w Jasionce, w Rogoźnicy, w Stalowej Woli, Krośnie i Tarnobrzegu czy w Parku Naukowo - Technologicznym Rzeszów-Dworzysko, zderzyły się z kryzysem tych branż na całym świecie. Spadek produkcji lotniczej czy motoryzacyjnej rzutował na poziom zamówień z firm ulokowanych na Podkarpaciu, co przekładało się na spadek zatrudnienia w największych firmach Podkarpacia. Jak prezentują to dane zawarte w poniższej tabeli aż w 8 z 9 firm, których znamy dane za 2 ostatnie lata nastąpił spadek zatrudnienia, a tylko jedna firma Asseco Poland utrzymała zatrudnienie na poziomie z 2019 r.

Lp. Nazwa firmy 2020 2019 Zmiana (2019=100%) 1 PRATT & WHITNEY Rzeszów S.A. 3 766 4 097 91,9% 2 NOWY STYL Krosno Sp. z o.o. 3 291 3 414 96,4% 3 Firma Oponiarska DĘBICA S.A. 2 963 3 109 95,3% 4 SANOK Rubber Company 2 311 2 413 95,8% 5 ASSECO Poland S.A. 2 187 2 187

100,0%

6 FEDERAL-MOGUL Gorzyce Sp. z o.o.

1 914

2 077

92,2%

7 BURY Sp. z o.o.

1 887

2 012

93,8%

8 KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

1 648

1 699

97,0%

9 KROSNO GLASS S.A.

859

1 606

bd

10 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

1 604

1 633

98,2%



Z analizy danych zawartych w tabeli wynika, że w 2020 r. ubyło 1070 miejsc w 8 z zaprezentowanych firm, co oznacza spadek o ponad 4,7% w stosunku do 2019 r. Najdotkliwiej kryzys dotknął w tym obszarze lidera listy rzeszowską firmę Pratt & Whitney, która zmniejszyła zatrudnienie aż o ponad 8%, 331 osób. Pozostałe firmy zmniejszyły zatrudnienie w mniejszym stopniu. Należy rozumieć takie zachowanie podmiotów gospodarczych, które muszą dopasowywać swoje zatrudnienie do uzyskiwanych zamówień i dbać o kondycję finansową, tak aby po przetrwaniu kryzysu wrócić ma ścieżkę rozwoju.