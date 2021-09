Pandemia koronawirusa nie musi być dramatem. Lista największych firm Podkarpacia wg rentowności sprzedaży netto w 2020 [ZŁOTA SETKA FIRM]

LISTA 10 NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW PODKARPACIA WG RENTOWNOŚCI SPRZEDAŻY NETTO W 2020 R.

Lp. Nazwa firmy Stopa rentowności sprzedaży (w %) 1 OPTeam S.A. 424,3% 2 ASSECO South Eastern Europe S.A. 77,1% 3 KM Sp. z o.o. 77,1% 4 ASSECO Poland S.A. 26,6% 5 BIMEX-BOLLHOFF Sp. z o.o. 20,1%

6 DEVELOPRES Sp. z o.o.

12,5%

7 TW METALS Polska Sp. z o.o.

12,5%

8 Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO S.A.

12,5%

9 Fabryka Armatur JAFAR S.A.

12,3%

10 Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o.

12,2%



Rok temu, komentując rentowność analizowanych firm rankingu „Złota Setka” pisałem o nadziei, która pozwalała – na podstawie ówczesnych wyników finansowych – wierzyć, że jakoś „dadzą radę” przetrwać trudny czas pandemicznego spowolnienia. Patrząc na tegoroczne wyniki mogę ocenić, że nie była ona bezpodstawna. Naturalnie, w skali całego rankingu, liczba firm, które zamknęły rok 2020 stratą netto wzrosła: z trzech przed rokiem do dziewięciu obecnie. Myślę jednak, że cena kolejnych lockdownów mogła być znacznie wyższa.

ARTUR CHMAJ, dyrektor Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. K. Kapica

Przeciętna rentowność sprzedaży uczestników tegorocznej Listy 100 znacząco zmniejszyła się w porównaniu do roku poprzedniego (4,60% wobec 6,57% za rok 2019), ale i tak jest to jeden w lepszych wskaźników dla całej „setki” w jej dwudziestoletniej historii. Średnia stopa rentowności sprzedaży dla tegorocznej Listy 100 wyniosła 9,69%, podczas gdy dla rezultatów ubiegłorocznego rankingu było to „jedynie” 6,52%. To dowód na to, że dla części firm rok 2020 okazał się być naprawdę dochodowy. Jest to też dobry znak, że rok 2021 przyniesie kolejne powody do dumy z naszych, podkarpackich przedsiębiorstw.

Tradycyjnie już, wśród liderów rentowności są podmioty reprezentujące branże, będące mocnymi stronami Podkarpacia. Na tle danych ogólnopolskich, przedsiębiorstwa z naszego regionu, również jak zwykle, odnotowały dobre wyniki. Oby tak dalej.