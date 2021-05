Panie Włodku, Pan się nie boi... W swoim komentarzu red. Michał Czajka odnosi się do pozostania w PGE Stali Mielec Włodzimierza Gąsiora

Panie Włodku, pan się nie boi; dwie trzecie Podkarpacia za panem stoi... Fajnie by to brzmiało, ale oczywiście nie tak musiało być. Swoją drogą, ja osobiście bardzo się cieszę, że Pan Włodzimierz pozostaje na stanowisku. Boje się tylko jednej rzeczy, która niestety, patrząc na realia piłki, wygląda całkiem możliwie.

Trener Włodzimierz Gąsior został zatrudniony, by utrzymać mielczan w elicie. Udało się choć wcale nie było to takie proste i niewiele osób w to wierzyło. Jeśli jednak (oby nie) na początku kolejnego sezony Stal zacznie seryjnie przegrywać, to niestety nie sądzę, żeby ktoś pamiętał, że tylko dzięki Panu Włodzimierzowi mielczanie mają troski związane z ekstraklasą, a nie 1 ligą... Obym się mylił i chciałbym, żeby wszyscy kibice i działacze o tym pamiętali.