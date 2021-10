Papież Franciszek poświęcił odlane w Przemyślu dzwony Głos Nienarodzonych, które trafią do parafii na Ukrainie i w Ekwadorze Norbert Ziętal

Papież Franciszek wykonał symboliczne uderzenie w dzwon, które trafi do Lwowa na Ukrainę. Vatican News

Na specjalnej uroczystości w Watykanie papież Franciszek poświecił dzwony Głos Nienarodzonych. Na początku października zostały odlane w ludwisarni w Przemyślu, trafią do parafii we Lwowie na Ukrainie oraz do Ekwadoru.