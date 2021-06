Partyzant MalBud1 Targowiska przegrał u siebie z Polonią Przemyśl [RELACJA, ZDJĘCIA]

Gospodarze po raz ostatni prezentowali się przed własną publicznością w roli czwartoligowca. Dwa kolejne mecze, zamykające sezon, rozegrają już na wyjazdach, zaś w przyszłych rozgrywkach występować będą szczebel niżej, czyli w krośnieńskiej klasie okręgowej.

Pożegnanie zatem było po prostu smutne. Polonia górowała nad miejscowymi, co potwierdza nie tylko ilość, ale i sposób zdobywania bramek. Goście bowiem niemal za każdym razem trafiali z bliskiej odległości po wymanewrowaniu defensywy Partyzanta. Najładniejszy gol padł chyba po strzale Vladyslava Valihury, kiedy to piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki.

Partyzant Mal-Bud1 Targowiska - Polonia Przemyśl 0:5 (0:2)

Bramki: 0:1 Popynaka 6, 0:2 Gielarowski 37, 0:3 Valihura 77, 0:4 Wanat 81, 0:5 Kuźma 90-karny.

Partyzant: Niemiec – Szczurek, Chmielowski, Suszko, Penar (82 Kamola) – Haznar (46 Szubrycht), Prykhodko, Moskalets, Śliwiński, Filar (62 Głód) – Niktchuk (46 Stodolak). Trener Mateusz Ostrowski.