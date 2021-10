Paryż, Afryka i nasz Mrzygłód - tu powstaje międzynarodowa produkcja „Disco Boy” w reżyserii Giacomo Abbruzzese. Zobaczcie zdjęcia z planu!

- Na Podkarpaciu realizujemy trzy dni zdjęciowe do debiutu fabularnego Giacomo Abbruzzese, reżysera wielokrotnie nagradzanego za krótkie metraże i dokumenty, z pochodzenia Włocha, mieszkającego w Paryżu - mówi Maria Blicharska, producent z Donten & Lacroix Films.

- Jeśli chodzi o sam film, jest on bardzo uniwersalny. Opowiada historię młodych Białorusinów, którzy marzą, żeby zaciągnąć się do Legii Cudzoziemskiej. Wybierają się z grupą kibiców piłkarskich do Polski, z pozwoleniem pobytu na terenie Unii Europejskiej tylko przez kilka dni. Od momentu, kiedy przekraczają granicę, od razu próbują przedostać się do zachodniej części Europy, a konkretnie do Paryża - dodaje.

Dodaje, że mają tutaj dwóch aktorów: Franza Rogowskiego, już bardzo docenionego w Europie, grającego tytułowego Disco Boya oraz Michała Balickiego, dla którego jest to pierwsze doświadczenie w filmie.