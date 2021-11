Patriotyzm gospodarczy dla Rzeczypospolitej. Dr Krzysztof Kaszuba: To wciąż potężne narzędzie wspierania rozwoju

Patriotyzm gospodarczy to pojęcie, wbrew potocznemu postrzeganiu jego sensu, bardzo szerokie, dotyczące nie tylko kupujących i sprzedających, ale także producentów, przedsiębiorców, pracowników, polityków, samorządowców, dziennikarzy, artystów, nauczycieli, uczniów, profesorów i studentów. Bo różne są przejawy i oblicza patriotyzmu gospodarczego.

Patriotyzm gospodarczy a wolny rynek?

Pierwsza wątpliwość dotycząca tego pojęcia związana jest z prostym pytaniem – czy w gospodarce rynkowej, a dokładniej w warunkach wolnego rynku, rozważania o patriotyzmie mają sens? Definicja wskazuje (np. podstawowy podręcznik dla ekonomistów – Ekonomia, D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch), że rynki, w których nie ingeruje państwo, noszą nazwę wolnych rynków. Gdyby, w którymś z ponad 200 krajów świata, w życie gospodarcze nie ingerowało państwo, można by było postawić tezę, że patriotyzm gospodarczy to echo przeszłości. A zatem skoro wolny rynek to wciąż tylko pojęcie teoretyczne, rozważania o patriotyzmie gospodarczym mają sens.

Ten kod kreskowy oznacza, że mamy do czynienia z produktem polskim!

Pomijając czasy tyranii i władzy absolutnej, króla, faraona czy cesarza, już Temistokles czy Perykles w V wieku p.n.e., współtwórcy pierwszej w świecie demokracji, większość swoich pomysłów i działań realizowali w celu wzmocnienia pozycji Aten wśród kilkudziesięciu greckich miast-polis, a z czasem przejęcia roli lidera, do którego w efekcie końcowym miało płynąć bogactwo w postaci kruszców, surowców i zboża. Ta żądza czy pragnienie pomnażania bogactwa to do dzisiaj, najważniejszy impuls dla wspierania i kreowania polityki patriotyzmu gospodarczego. Oczywiście, nie każdy niemiecki, amerykański czy chiński polityk tak będzie określał prowadzone przez siebie działania, zwłaszcza poza granicami swojego kraju, ale taki jest cel działań kanclerza Niemiec, prezydenta Francji, Stanów Zjednoczonych czy Chin.