Patriotyzmem możemy wykazywać się codziennie!

Jak rozpoznać polskie produkty? Sposobów jest co najmniej kilka.

Logo

Kod 590

Kolejny, bodaj najbardziej znany sposób identyfikacji polskich produktów, to prefiks kodu kreskowego, zaczynający się od cyfr 590. Oznaczane są nim wyroby firm zarejestrowanych w Polsce. W światowym systemie oznaczania produktów to właśnie liczba 590 jest przypisana naszemu krajowi. W zdecydowanej większości prefiks 590 oznacza zatem produkt polski, choć zdarzają się wyjątki od reguły. Przykładowo może być nim oznaczony wyrób firmy należącej do obcego kapitału, ale mającej siedzibę w Polsce.