Patryk C. z Pilzna spowodował wypadek pod wpływem alkoholu i narkotyków. Zginęła 19-letnia Alicja z Glinika. Do sądu trafił akt oskarżenia

W toku prowadzonego śledztwa ustalono, że w dniu wypadku kierujący samochodem Patryk C. w wyniku niedostosowania prędkości do panujących warunków na drodze, stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i doprowadził do tragicznego w skutkach zdarzenia.

Samochód wypadł z drogi, dachował i uderzył w ogrodzenie posesji. Pasażerka auta 19-letnia Alicja, mieszkanka powiatu ropczycko-sędziszowskiego, wskutek odniesionych obrażeń zmarła tego samego dnia w szpitalu.