Patryk Tłuściak, piłkarz LKS-u Czeluśnica wywalczył mistrzostwo Polski Amatorskiej Ligi MMA: "Nie mogę w to uwierzyć"

Gdybyś miał postawić na jedną dyscyplinę, to piłka nożna czy MMA?

Ciężkie pytanie na początek (śmiech). Piłka nożna była moją miłością od najmłodszych lat. W późniejszym czasie zacząłem trenować MMA, które stało się dla mnie ogromną pasją. Na dzień dzisiejszy nie zrezygnowałbym z żadnej z tych dyscyplin.

Zwycięstwo na ALMMA to Twój największy sukces w amatorskim MMA?

Tak, obecnie to mój największy sukces. Pierwszy, ale na pewno nie ostatni. Otrzymałem ogrom wsparcia od mojej narzeczonej, rodziny, znajomych, kolegów z klubu oraz trenera i to dało mi mnóstwo siły do zdobycia tytułu Mistrza.