Patryk Zygmunt z Wisłoki Dębica: Podczas derbów z Igloopolem były wyzwiska i rzucanie przedmiotami [ROZMOWA]

W ostatniej rundzie Wisłoka prezentowała równy poziom jeżeli chodzi o punktowanie w ligowej tabeli, ponieważ po 12 punktów zdobyliście na własnym terenie, jak i w delegacji. Czym to jest spowodowane, że u siebie punktujecie tak samo jak na obcych obiektach? Może podchodzicie zbyt lekceważąco i pewni siebie do spotkań przy Parkowej? 10. miejsce w tabeli to wynik z którego jesteście w klubie zadowoleni? Nie podchodzimy do nikogo lekceważąco, ciężko mi powiedzieć dlaczego tak jest. Z miejsca w tabeli absolutnie nie jesteśmy zadowoleni, celowaliśmy znacznie wyżej.

Jak oceniasz poziom 3. ligi w obecnych rozgrywkach? Kto cię najbardziej zaskoczył pozytywnie? Kto wygra bitwę o awans, a kto opuści szeregi trzeciej ligi?

Obecny sezon uważam za dosyć wyrównany, co pokazuje też tabela ligowa, a niespodzianki przytrafiały się praktycznie co tydzień. Mimo wszystko najbardziej na plus zaskoczyła mnie Siarka Tarnobrzeg, w której wypatruję kandydata do awansu, wraz z Cracovią. Uważam, że między tymi drużynami rozstrzygnie się kto będzie miał przepustkę do drugiej ligi. Przed sezonem Tarnobrzeg na papierze fajnie się wzmocnił, ale widząc jak Siarka grała w poprzednim sezonie, nie sądziłem, że będą trzymali równą i wysoką formę przez cała rundę. Jeżeli chodzi o drużyny do spadku to myślę, że walka rozegra się pomiędzy czterema drużynami, które aktualnie zamykają tabele.