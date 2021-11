Paweł Miesiąc, żużlowiec Texom Stali Rzeszów: My na pewno nie stawiamy siebie w roli faworyta

Zdecydowałeś się na powrót do Rzeszowa - to była trudna decyzja?

Na pewno nie była to szybka decyzja. Było kilka rozmów i udało się podpisać kontrakt. Podjąłem taką decyzję, wracam do Rzeszowa, by powalczyć z całą drużyną o awans. Każdy na pewno będzie chciał o to powalczyć, by nie zapuszczać w 2 lidze korzeni. Myślę, że już dosyć było pecha i dziwnych sytuacji w rzeszowskim żużlu. Mam nadzieję, że to zostanie przerwane i uda się zbudować tą jakość od nowa.

Jednak pojedziesz w 2 lidze - to cię nie odpychało?

Na pewno jest to duży skok pod każdym względem. Później nie patrzyłem na to już pod tym kątem. Chciałem podpisać kontrakt tam, gdzie będę się czuł dobrze i nadrobię to wszystko jazdą i wynikiem.