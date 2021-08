Paweł Piątek, napastnik Korony Rzeszów: Debiut nasz w trzeciej lidze, 5:0, hat-trick. Tylko się cieszyć

​Czy to był najlepszy twój mecz w Koronie Rzeszów? Na to wygląda. Debiut nasz w trzeciej lidze, 5:0, hat-trick. Tylko się cieszyć.

Początek nie był taki obiecujący, było w waszej grze dużo nerwów…

Myślę, że nie tyle byliśmy zdenerwowani, co zmotywowani. Z dobrym podejściem do meczu i to się opłaciło, zarówno w pierwszej połowie, jak i drugiej. Bo po przerwie szybko strzeliliśmy bramkę na 3:0 i kontrolowaliśmy przez cały czas ten mecz.

Podobno mocno przepracowaliście okres przygotowawczy, spadło kilka kilogramów…

Trener Grzegorz Opaliński zaserwował nam naprawdę ciężkie treningi, ale myślę, że dzięki temu każdy z nas jest fizycznie w dobrej formie, no i mam nadzieję, że utrzymamy tę formę i dyspozycję w kolejnych meczach.