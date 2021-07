Paweł Woicki, asystent trenera Vitala Heynena, rozgrywający Asseco Resovii zdradza w czym tkwi siła reprezentacji Polski siatkarzy

Nastroje są bardzo dobre. Najważniejsze, że wszyscy są zdrowi. Ta grupa wie, co to znaczy grać pod presją, chłopcy lubią grać pod presją. Na pewno sobie z nią poradzą. Nie boją się, że takie są oczekiwania. Na pewno będą chcieli im sprostać.

Czy można postawić tezę, że jest to team na złoty medal olimpijski?

Nie wiem. Nie lubię takich wróżb. Jest to świetna grupa. Czy na złoty medal? Myślę, że jest to najlepsza reprezentacja Polski od wielu lat. My jesteśmy od tego, aby zadbać o to, by byli zdrowi, gotowi do gry na 100 procent w każdym meczu.