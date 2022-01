Paweł Woicki: Wszyscy trenerzy światowej klasy są tacy sami; nie ma z nimi miękkiej gry. Jeszcze wszystko przed nami w tym sezonie

Działo się w I rundzie obecnego sezonu. Asseco Resovia była na ustach całej Polski. Z reguły były to opinie z pogranicza sensacji - „Znów porażka, „Rzeszowska plejada gwiazd gra słabo i zawodzi”. Itp., itd. Zmiana trenera. Zapewne staraliście się, aby zwycięstwem w Lubinie powitać Marcelo Mendeza, nowego coacha?

Resovia zawsze będzie na ustach kibiców, zawsze będzie wzbudzała emocje. I to jest fajne. Fajnie by jednak, aby jak najwięcej było emocji pozytywnych, żeby nasi kibice mówili o naszej drużynie jak najlepiej. W kwestii nowego trenera; chcieliśmy wygrać także dla siebie. Nowy trener, super, ale my gramy o szacunek dla siebie. Jechaliśmy do Lubina wygrać z szacunku do siebie i do klubu w którym gramy, dla kibiców, którzy 30 grudnia w bardzo dużej grupie przyjechali kilkaset kilometrów do Lubina aby nas wspierać. Mamy dla nich za to duży szacunek. Nowy trener zrobił świetne otwarcie; wygrał spotkanie na gorącym terenie.