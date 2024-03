Pekao 1 liga. Pewne zwycięstwo Miasta Szkła Krosno. Podkarpacki zespół ograł rezerwy Śląska Wrocław [ZDJĘCIA]

Na dowód niech posłużą statystyki. Krośnianie po 5. minutach gry prowadzili 12:5, nie na długo, bo pod koniec pierwszej odsłony goście zredukowali dystans do 1 punktu (12:11 dla Krosna).

W połowie drugiej kwarty gospodarze ponownie wyszli na wysoką przewagę (38:25), kontynuowaną w dalszej części gry (40:27) w końcówce drugiej odsłony. Wówczas to do głosu zaczęli dochodzić przyjezdni, zmniejszając straty do przeciwnika. Dzięki zaangażowaniu rezerwy Śląska zbliżyły się do krośnian na zaledwie 3 punkty (44:41) na finiszu drugiej kwarty.

O wszystkim zatem miała rozstrzygnąć druga połowa. Dominacja miejscowych rozpoczęła się mniej więcej od połowy trzeciej kwarty. Utrzymywała się wtedy przewaga około 10 punktów, aż do końcówki rywalizacji. Wówczas to krośnianie zdecydowanie zaatakowali, wygrywając coraz wyżej. Najpierw 14 punktami (77:63 na 3. minuty 33. sekundy przed końcem), a następnie kontrolując przebieg wydarzeń na parkiecie, czego dowodem było utrzymanie przewagi.