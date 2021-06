Peter Ljung wypożyczony do Startu Gniezno. Polonia Bydgoszcz zainteresowana wypożyczeniem Daniela Jeleniewskiego

Wobec kontuzji Petera Kildemanda o wypożyczenia Ljunga zwrócił się do krośnieńskiego klubu Start Gniezno. Formalności zostały sfinalizowane w poniedziałek klub z Gniezna pochwalił się już nowym zawodnikiem, a ten na Facebooku Startu powitał się po latach z jego kibicami.

Po dziesięciu latach wracam do Gniezna. Chciałbym wam powiedzieć, że dołączę właśnie do tego klubu po kontuzji Petera Kildemanda. Naprawdę nie mogę się doczekać startów. Wiem, że wiecie o tym, że zawsze daję z siebie wszystko. Nie mogę się doczekać spotkania z fanami i całym zespołem. Dam z siebie 110 procent, by udało nam się osiągnąć cel - play-offy. Czekam na spotkanie z kibicami, sponsorami i możliwość poczucia tej świetnej atmosfery w Gnieźnie. Będę czekał na was na torze