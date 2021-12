PGNiG Superliga: Cudu w Mielcu nie było. Handball Stal przegrała u siebie z Azotami Puławy

Gdyby Stal zdobyła w tym meczu jakiekolwiek punkty, byłoby to chyba największą sensacją w tym sezonie. Doświadczona ekipa z Puław jednak nawet na moment nie dała poczuć rywalom szansy.

Przyjezdni prowadzili w tym meczu od początku do końca. Ostatni remis zanotowano w 8. minucie kiedy do Zembrzyckiego pokonał Wojdak. Potem mielczanie stanęli i przez siedem minut, an razu nie trafili do siaki rywali. Gdy w końcu Mączka z karnego zmusił bramkarza rywali do kapitulacji, było już 5:11. Stali w kolejnych minutach udało się odrobić niewielką część strat, ale w końcówce pierwszej połowy znów pozwolili odjechać rywalom.

Największą bolączką mielczan były błędy w ofensywie, popełnili oni aż 10 strat przy 5 rywala, to pozwalało Azotom rzucić, aż 6 bramek z szybkiego ataku.

Po zmianie stron Stali raz udawało się zmniejszyć straty (po bramce Smolikowa było 17:22), by za moment to przeciwnik doszedł do głosu. Stal miała dobre momenty, kiedy udawało się jej zatrzymać rywala na kilka minut, ale straty były zbyt duże.