PGNiG Superliga. Dwa pierwsze sparingi za SPR Stalą Mielec

Pierwszy pojedynek pomiędzy SPR Stalą Mielec a HCB Karvina zakończył się porażką mielczan 25:27 (13:14). Najlepszym strzelcem w ekipie trenera Rafała Glińskiego był Kacper Adamczuk, zdobywca pięciu goli.

W drugim starciu drużyna z Mielca uległa tym razem 20:27 (9:15). Najskuteczniejszy w SPR Stali tym razem był Paweł Wilk, który również rzucił pięć bramek.

- Nie załamujemy się oczywiście, są to mecze sparingowe i już po tych dwóch meczach mamy dużo materiału do analizy. Jest nad czym pracować, więc skupiamy się na tym, by nasze schematy, a przede wszystkim defensywa lepiej wyglądały