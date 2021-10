PGNiG Superliga Kobiet. Eurobud JKS Jarosław pokonał KPR Gminy Kobierzyce. Aleksandra Dorsz zrobiła różnicę

Początek spotkania należał do gospodyń, które dość szybko objęły prowadzenie 4:1. Kolejne minuty należały do przyjezdnych, wykorzystując grę w osłabieniu Eurobudu złapały kontakt (4:3). Miejscowe szybko wróciły na właściwe tory i znów zaczęły budować przewagę. W drużynie z Jarosławia szalała na parkiecie Aleksandra Dorsz. Pani Aleksandra świetnie zastąpiła kontuzjowana Sylwię Matuszczyk. Czarno-niebieskie bardzo szybko odskoczyły na trzy bramki (9:6). Do końca pierwszej połowy Eurobud nie pozwolił Kobierzyczankom zbliżyć się i na przerwę zszedł z zasłużonym prowadzeniem 16:14.

Pierwsze dziesięć minut drugiej odsłony to koncert gospodyń. Miejscowe dość szybko odskoczyły na pięć bramek, prowadząc 19:14. Drużyna z Kobierzyc nie poddała się i zdołała odrobić część strat (22:20). Eurobud znów zaczął wykorzystywać świetną dyspozycję Aleksandry Dorsz, a że w bramce dobrze spisywała się Jelena Djurasinović, jarosławianki znów odskoczyły na cztery bramki (25:21). W końcówce skutecznością błysnęły przejezdne, rzucając w cztery minuty, cztery bramki, ale na szczęście dla naszego zespołu wcześniejsza przewaga wystarczyła, aby wygrać spotkanie.