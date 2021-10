PGNiG Superliga Kobiet. Eurobud JKS Jarosław wraca do gry. Z KPR Kobierzyce bez Sylwii Matuszczyk

Najbliższe rywalki w pięciu seriach gier odniosły cztery zwycięstwa i zajmują trzecią lokatę. Najlepszą strzelczynią klubu z Kobierzyc jest Vitoria Macedo, która do tej pory zdobyła 25 bramek. Podopieczne Edyty Majdzińskiej dość dobrze bronią, czego efektem tylko 111 straconych bramek, co jest najlepszym wynikiem w Superlidze.

Zespół z Jarosławia będzie sobie musiał radzić nie tylko w najbliższym meczu, ale przez około cztery tygodnie bez Sylwii Matuszczyk, która na zgrupowaniu kadry przed meczem ze Szwajcaria nabawiła się kontuzji ręki. Podstawową obrotową będą musiały zastąpić Aleksandra Dorsz i Kinga Strózik. Obie zawodniczki swój fach znają i powinny załatać dziurę spowodowana kontuzją Sylwii Matuszczyk.

- W piątek gramy przeciwko jednej z najsilniejszych drużyn w lidze. Kobierzyce mają mocny start w lidze i w piątek będą dla nas bardzo trudnym przeciwnikiem. Jednocześnie jest to naprawdę dobra okazja, aby wygrać i zbliżyć się do pierwszej trójki. Będziemy dobrze przygotowani i zagramy we własnej hali przed fantastycznymi fanami. Mamy problemy z kontuzjami, Sylwia wypadła ze składu z powodu kontuzji ręki. Mam nadzieję, że Sylwia wróci do gry przed listopadowymi meczami reprezentacji. Co z pozostałymi zawodniczkami zobaczymy po dzisiejszym treningu