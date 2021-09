PGNiG Superliga Kobiet. Zagłębie Lubin pokonało Eurobud JKS Jarosław. Mistrz za silny na inaugurację

Pierwszą bramkę nowego sezonu rzuciła Daria Zawistowska w drugiej minucie gry. Z kolei Eurobud po raz pierwszy trafił w piątej minucie po rzucie Valentyny Nestsiaruk. Gospodynie szybko wypracowały pięć bramek przewagi. Przyjezdne nie podłamały się takim obrotem sprawy i w 21 minucie doprowadziły do stanu 10:9. Niestety w końcówce kilka prostych błędów i Zagłębie znów odskoczyło na pięć bramek.

Początek drugiej połowy należał do miejscowych. Zagłębie szybko zbudowało osiem bramek przewagi, a do tego w 35. minucie Sylwia Matuszczyk została ukarana czerwona kartką za atak na twarz rywalki. Kolejne minuty to wysoka obrona jarosławianek, która przyniosła częściowe odrobienie strat (30:25). Gdy wydawało się, że nasz zespół pójdzie za ciosem, znów Eurobud zanotował kilka strat i gospodynie powiększyły przewagę, co pozwoliło im spokojnie do grać mecz do końca, odnosząc pierwsze zwycięstwo.