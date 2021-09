PGNiG Superliga Piłki Ręcznej Kobiet. Ciąg dalszy wyprawy nad morze Eurobudu JKS-u. Teraz pora na Start Elbląg

W ligowej tabeli najbliższe rywalki czarno-niebieskich plasują się dwie pozycję wyżej z pięcioma oczkami. Główną siłą ognia w zespole stanowi duet Joanna Wołoszyk (19 bramek) i Paulina Kopańska (15 bramek zdobytych w 4 seriach gier). W zespole z Elbląga występuje także Wiktoria Kostuch, która jeszcze nie tak dawno rzucała bramki dla innego jarosławskiego klubu – Sanu Jarosław.

W ostatnim meczu trochę słabiej trafiała liderka klasyfikacji strzelczyń – Magda Balsam. Wszyscy w Jarosławiu mają jednak nadzieję, że była to jedno meczowa zaliczka i pani Magda wróci do swojej dyspozycji co na pewno bardzo pomoże w odniesieniu drugiego zwycięstwa przez Eurobud.