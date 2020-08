PGNiG Superliga. SPR Stal Mielec tylko dla wybranych. Mecze obejrzy garstka kibiców

50 osób to i tak sukces, bo w pierwotnej wersji miało ich być ponad dwa razy mniej. Więcej osób będzie mogło wejść tylko dlatego, że klub przed Memoriałem im. Antoniego Weryńskiego zakupił supernowoczesną bramkę detekcyjną, która została wyprodukowana przez mielecką firmę Navitel. Przez taką bramkę będą musieli przejść najpierw całe zespoły biorące udział w meczu, a następnie kibice, którzy będą mieli to szczęście dostać się na halę. Na takie rozwiązanie wyraziły już zgodę władze PGNiG Superligi.

– Na trybuny nie może wpuścić więcej, niż 50 osób – mówi nam prezes klubu Roman Kowalik. – To i tak więcej, od pierwotnej liczby, bo na początku ilość osób na trybunach mogła wynosić jedynie dwadzieścia – dodaje.

- Jest to bramka, która monitoruje temperaturę ciała i dezynfekuje wodą nano-pęcherzykową z ozonem - mówi Wojciech Mordec z firmy Navitel. - Czyli to nie jest dezynfekcja samym ozonem, lecz ozonem zamkniętym w nano-pęcherzykach. To wszystko dezynfekuje całe ubrania łącznie z ciałem. Dezynfekuje tak naprawdę wszystko - podkreśla.

Bramka bardzo dobrze spisała się podczas samego turnieju. W ciągu dwóch dni przeszło przez nią kilkaset osób. Na szczęście wszyscy byli zdrowi. - Gdyby ktoś miał podwyższoną temperaturę, powyżej 37 stopni, automatycznie pokazałby się komunikat, a bramka zaświeciłaby się na czerwono - dodaje Wojciech Mordec.