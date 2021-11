PGNiG Superliga. Torus Wybrzeże Gdańsk pokonało Handball Stal Mielec. Dwadzieścia minut dobrej gry to za mało

W pierwszym kwadransie kibice w Gdańsku za wiele bramek nie obejrzeli. W mecz lepiej weszli miejscowi, którzy prowadzenie 5:3. Stal jednak obudziła się w samą porę i po trzech bramkach z rzędu, wyszła na prowadzenie 6:5. Kolejne minuty to zażarta walka o każda centymetr boiska. Żadnej ze stron nie udało się odskoczyć choćby na dwie bramki, aż do 23 minuty, kiedy to po nie wykorzystanym rzucie karnym przez Grzegorza Sobuta, miejscowi zdobyli dwa gole z rzędu, wychodząc na prowadzenie 10:8. Od tego momentu goście stracili skuteczność, złapali dwie kary, skrzętnie wydarzenia boiskowe wykorzystali miejscowi, odskakując na cztery bramki przed przerwą.

Początek drugiej połowy należał do Wybrzeża, które dołożyło kolejne dwa trafienia do swojej przewagi. Mielczanie próbowali jeszcze się poderwać, jednak miejscowi szybko odpowiadali kolejnymi trafieniami. W końcówce z mielczan powietrze uchodziło z każdym trafieniem Wybrzeża, raz po raz bramkarz Stali musiał wyjmować piłkę z siatki, za to w ataku przyjezdnym szło jak po grudzie. Miejscowi jeszcze dołożyli do swojej przewagi i ostatecznie wygrali różnicą dziewięciu trafień. Tym samym Wybrzeże przełamało serię pięciu kolejnych porażek, a Stal cóż, dalej pozostaje na przedostatnim miejscu z dorobkiem tylko czterech punktów.