PGNiG Superliga. Trening medialny SPR Stali Mielec

Podczas treningu zaprezentowany został praktycznie cały skład zespołu choć prezes Roman Kowalik nie ukrywa, że do drużyny może dołączyć jeszcze trzeci bramkarz. Wkrótce do drużyny dołączą również Bartosz Wojdak (brał udział w Mistrzostwach Europy w Piłce Ręcznej Plażowej) oraz Igor Graczyk (jest na Zgrupowaniu Kadry Narodowej Juniorów).

- -Chłopaki są skorzy do pracy. Czasami coś narzekają, ale też taki byłem, więc wiem co to znaczy. Aczkolwiek jak coś jest do zrobienia, to jest to zrobione. To co teraz wypracujemy będzie naszym paliwem na najbliższe 3-4 miesiące