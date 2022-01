Pięcioro Ukraińców miało fałszywe testy covidowe. Chcieli wjechać do Polski przez przejście w Krościenku Norbert Ziętal

Na granicy ujawnianych jest coraz więcej fałszywych dokumentów. BiOSG

Pięcioro Ukraińców wjeżdżając do Polski przez przejście graniczne w Krościenku, przedstawiło do kontroli fałszywe testy covidowe. Podróbki było dość łatwo wykryć, gdyż były wystawione z datą... o jeden dzień późniejszą niż wjazd tej grupy do Polski.