Pięciu na jednego. Policjanci ustalili i zatrzymali mężczyzn, którzy mieli związek z pobiciem 38-latka

Grupa pięciu młodych mężczyzn zaatakowała pokrzywdzonego. Napastnicy uderzali go pięściami i kopali po twarzy. Spłoszeni przez inne osoby, w pośpiechu wsiedli do samochodu i odjechali z miejsca. Pobity mężczyzna doznał poważnych obrażeń.

Do brzozowskiej komendy policji zgłosił się 38-letni mężczyzna, który poinformował policjantów, że w nocy został pobity przez przypadkowo spotkanych młodych mężczyzn. Jak wynikało z relacji zgłaszającego, doszło do tego na jednej ze stacji paliw w Brzozowie.

Funkcjonariusze, zaraz po zgłoszeniu, rozpoczęli poszukiwania sprawców pobicia. Kryminalni wytypowali pięć osób, mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Wstępnie, ustalili przebieg zdarzenia. Wszyscy zostali zatrzymani. To pięciu młodych mężczyzn, w wieku od 21 do 34 lat. Czterech z nich to mieszkańcy powiatu brzozowskiego, natomiast jeden mieszka w powiecie krośnieńskim.

W toku prowadzonych czynności, trzech zatrzymanych usłyszało zarzut pobicia o charakterze chuligańskim. Prokurator na wniosek policjantów zastosował wobec nich policyjne dozory.