Piękna Wieś Podkarpacka 2021. Urząd Marszałkowski rozstrzygnął konkurs [ZDJĘCIA] OPRAC.: Łukasz Solski

Do konkursu "Piękna Wieś Podkarpacka 2021" zgłosiło się 18 sołectw. To zarówno miejscowości, które są siedzibami gminy, ale również mniejsze sołectwa, zaangażowane w dbałość o swoje otoczenie jak i integrację społeczną. Nowością w tej edycji było uruchomienie głosowania internetowego, które pozwoliło na wypromowanie najpiękniejszych miejscowości i najaktywniejszych lokalnych społeczności oraz dotarcie z ideą konkursu do szerszego grona odbiorców.