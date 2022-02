Pierwsza płyta z utworami kompozytorów europejskiej klasyki organowej w rzeszowskiej katedrze

Na płycie zarejestrowano utwory kompozytorów europejskiej klasyki organowej począwszy od XVII do XX wieku: Jeremiaha Clarka, Dietricha Buxtehudego, Johanna Sebastiana Bacha, Josefa Gabriela Rheinbergera, Feliksa Nowowiejskiego oraz Mieczysława Surzyńskiego. Mieni się wielością i różnorodnością barw brzmienia organów, od najbardziej delikatnych i subtelnych, po potężne, fanfarowe, pełne uroczystego dostojeństw i powagi. W niektórych utworach słuchacz rozpozna motywy znanych pieśni sakralnych, które opracowane przez mistrzów kompozytorskich w artystyczne formy, ukazują swoje najpiękniejsze oblicze.

Wydawnictwu towarzyszy pełna pięknych zdjęć, w której znajdziemy teksty gospodarza katedry księdza Krzysztofa Gołąbka oraz Marka Stefańskiego, cenionego wirtuoza organów i pedagoga.

– Chociaż jest to słowo do promocji dzieła artystycznego jakim są organy rzeszowskiej katedry, to nie sposób nie wspomnieć o kontekście ich powstania, odbywających się wydarzeniach towarzyszących oraz o prowadzonej na bieżąco działalności religijnej, kulturalnej i społecznej – napisał we wstępie proboszcz katedry ks. Krzysztof Gołąbek.