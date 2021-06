Pierwsza żużlowa niedziela w Rzeszowie. Zwycięstwo potrzebne jak tlen. 7R Stolaro Stal kontra mocny lider z Opola. Są zmiany w zestawieniu

Presja i oczekiwanie na pierwsze zwycięstwo są ogromne. W klubie i wśród kibiców. W środę i czwartek na zmodernizowanym torze Stadionu Miejskiego „Stal” odbyły się pierwsze treningi. W piątek odbył się wspólny trening z Unią Tarnów. Była to próba generalna przez starciem z rozpędzonym Kolejarzem. Zawodnicy chwalili sobie nawierzchnię, na którą dosypano 200 ton nowego materiału. Kierownictwo rzeszowskiej drużyny postanowiło dokonać dwóch zmian w awizowanym wcześniej składzie. Jak się dowiadujemy, za Adama Ellisa pojedzie z numerem 9. Dawid Stachyra, a za Tima Soerensena z 11. Patryk Rolnicki.

Do rzeszowskiej drużyny wraca Sam Masters, który podobnie jak Hubert Łęgowik, w ubiegłym roku bronił barw opolskiego klubu, a który świetnie spisał się w pierwszym spotkaniu w Rawiczu. Wypada wierzyć, że nowy tor będzie mimo wszystko atutem gospodarzy, którzy staną w końcu na wysokości zadania, spiszą się dużo lepiej niż w dwóch poprzednich pojedynkach i sięgną po upragnione zwycięstwo. Kierownictwo rzeszowskiego klubu czyniło starania, aby w roli gościa, na pozycji U24 wystartował Gleb Czugunow, ale rozmowy nie zakończyły się powodzeniem.

Piotr Mikołajczak, menadżer kolejarzy postawiał na sprawdzony, zwycięski skład. Kontuzjowanego Kacpra Łobodzińskiego zastąpi Marcel Krzykowski. Gościem będzie Bartłomiej Kowalski.

W niedzielę od godziny 9. czynne będą kasy biletowe na stadionie. Posiadacze złotej odznaki „Zasłużony dla ZKS Stal Rzeszów” będą mogli wchodzić na niedzielny mecz za okazaniem ważnej legitymacji.

Eksperci "Polskiego żużla" - Władysław Komarnicki i Jacek Frątczak nie są zgodni w swoich prognozach.

Jacek Frątczak: To będzie trudny mecz dla opolan. Rzeszowianie na pewno postarają się o niespodziankę i mają kilka poważnych argumentów, by ją sprawić. Myślę jednak, że do tego nie dojdzie. Typuję wynik 43:47.