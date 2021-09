Pierwsze bojowe strzelanie kandydatów do 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej

W środę 8 września 74 żołnierzy szkolenia podstawowego i wyrównawczego wykonało pierwsze strzelanie bojowe z 5,56 mm karabinka GROT. Zajęcia odbyły się na strzelnicy LOK w Mielcu. Pierwsze takie strzelanie to wielkie przeżycie dla każdego rekruta, który w ubiegłą sobotę przekroczył bramy koszar Podkarpackiej Brygady OT. Większość z nich nie miała wcześniej okazji poczuć zapachu prochu, czy odrzutu karabinka po wykonanym strzale. Ich pierwsze bojowe zajęcia obserwował płk Dariusz Słota – dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, który po szkoleniu powiedział:

Decyzja o założeniu munduru w tym trudnym czasie to wyraz ogromnej odpowiedzialności za społeczeństwo i ojczyznę. Podjęcie się tego zadania przez młodego człowieka czyni go dojrzałym obywatelem. A to najlepszy moment, by wykonać pierwszy krok w dorosłość. 16-dniowe szkolenie jest bardzo intensywne, ale i bardzo urozmaicone. Szkolimy naszych adeptów wg zasady „minimum teorii-maksimum praktyki.