Pierwszy punkt piłkarzy ręcznych Handball Stali Mielec. Przegrali w Kaliszu z Energą po karnych

Zdeterminowani mielczanie lepiej weszli w to spotkanie. Po ich poczynaniach widać było chęć przełamania wreszcie fatalnej passy. Po trafieniach Bartosza Wojdaka i Antonio Pribanicia prowadzili 2:0, ale nie na długo, bo Energa zwiększyła tempo i dynamikę swoich akcji wychodząc po dziesięciu minutach na prowadzenie. Miejscowi uciekli na 11:7, Stal starała się zmniejszać dystans, ale rywale jej na to nie pozwalali i prowadzili 3-4 bramkami. Do przerwy miejscowi przeważali jednak tylko jednym trafieniem.