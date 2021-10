Pierwszy w Polsce tej klasy rezonans magnetyczny jest już w Rzeszowie. Nowoczesny sprzęt trafił na wyposażenie do ZOZ-u nr 2 [ZDJĘCIA]

- Rezonans musi być cały czas chłodzony, obojętnie czy działa, czy nie działa. Aparat chłodzony jest helem. Jeżeli wystąpiła np. nieszczelność albo trzeba było go awaryjnie wypuścić, to następnie należało hel wymienić na nowy. A to za każdym razem wydatek około 200 tys. zł – mówi dr n. med. Aleksander Panek, dyrektor naczelny ZOZ nr 2 w Rzeszowie.

Teraz to już nie będzie kłopot. W urządzeniu wykorzystano nowoczesną technologię chłodzenia aparatu. Producent zastosował rozwiązanie, w którym użył niewielkie ilości ciekłego helu, a następnie umieścił go w zamkniętym magnesie jeszcze na etapie produkcji. Tym samym hel nie paruje ani nagle, ani stopniowo. A to z kolei pozwala znacząco obniżyć koszty eksploatacji urządzenia.