Piesi wciąż nie są bezpieczni na przejściach dla pieszych. A miało być inaczej...

Z naszych obserwacji wynika, że teoretycznie najbezpieczniejsi piesi są w centrum miasta. Na przykład na alei Cieplińskiego, gdzie przejścia przebiegają m.in. przez cztery pasy ruchu jest w miarę bezpiecznie. Do ideału jednak sporo brakuje. Zwykle jeden, dwóch kierowców zatrzymuje się, a ci jadący pozostałymi pasami, choć z oporami, to również hamują. Bywa z tym jednak różnie, o czym przekonał się nasz fotoreporter. Zdecydowanie gorzej jest na ulicach oddalonych od centrum.

Na Baranówce, czyli osiedlowym przejściu dla pieszych średnio, co czwarty kierowca zatrzymywał się przed przejściem. Za to na osiedlu Budziwój, przy miejscowych delikatesach średnia była podobna do tej na Baranówce, ale zaobserwowaliśmy pewną rzecz. A mianowicie, chłopak mający około 10 lat podjechał na rowerze do pasów. Zgodnie z przepisami zsiadł z roweru i… stał, stał, aż dosłownie dziewiąty kierowca – młoda kobieta jadąca z małym dzieckiem zatrzymała się i go przepuściła. Oczywiście to nie były specjalistyczne badania, ale na każdym z przejść spędziliśmy po kilkanaście minut. Tym samym wyłonił nam się pewien obraz, tego jak przestrzegają przepisy kierowcy.