Pijany kierowca ciężarówki z Ukrainy chciał wjechać do Polski. Na przejściu w Korczowej zatrzymali go celnicy

Do zatrzymania nietrzeźwego kierowcy doszło na terenie polsko- ukraińskiego przejścia granicznego w Korczowej.

- Funkcjonariusza Krajowej Administracji Skarbowej zaniepokoiło nienaturalne zachowanie kierowcy samochodu ciężarowego. Funkcjonariusz nabrał podejrzeń co do stanu trzeźwości kierowcy, przewożącego drewno z Ukrainy do Polski - informuje asp. Edyta Chabowska, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.