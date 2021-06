Pijany kierowca wysiadł z mercedesa i pieszo uciekał przed policjantami. Próbował ukryć się w zaroślach

NOWE Polska - Szwecja. Przewidywany skład Biało-Czerwonych na "mecz o wszystko". Na kogo postawi Paulo Sousa?

Dzięki remisowi z Hiszpanią reprezentacja Polski zagra w środę „mecz o wszystko". Szwedzi mają już co prawda zapewniony awans do fazy pucharowej, ale trudno spodziewać się, by odpuścili. Nas urządza tylko zwycięstwo. Sprawdź przewidywany skład Biało-Czerwonych na spotkanie ze Szwedami!