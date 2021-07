Pijany nastolatek, bez prawa jazdy, dachował jeepem w Brzozowie. Chciał zaimponować koledze

Było po północy, kiedy dyżurny brzozowskiej policji odebrał zgłoszenie o wypadku na ul. Rzeszowskiej w Brzozowie. Partol zastał na bitej drodze jeepa, leżącego „na plecach” oraz dwóch bardzo młodych ludzi, z których jeden miał widoczne, powypadkowe obrażenia. Wezwani na miejsce ratownicy pogotowia uznali, że nie są na tyle poważne, by posyłać pacjenta do szpitala, po podstawowym zaopatrzeniu uczestnik wypadku został odesłany do domu.