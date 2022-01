Pijany sternik uderzył łodzią w brzeg Jeziora Solińskiego niedaleko Myczkowa. Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie Marcin Piecyk

Zdjęcie ilustracyjne Krzysztof Kapica

Do nietypowego zdarzenia doszło na Jeziorze Solińskim w okolicy Myczkowa. Sterujący łodzią 51-latek uderzył w stromy brzeg. Okazało się, że zarówno on sam jak i jego pasażer byli pijani. Teraz sternikowi grozi nawet do dwóch lat więzienia.