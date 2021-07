Piłka nożna. Anna Huk i Mieczysław Golba na otwarciu nowej szatni w Urzejowicach [ZDJĘCIA]

Otwarcia nowowybudowanej szatni dokonali m. in. Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Huk, Senator Mieczysław Golba i Wójt Gminy Przeworsk Daniel Krawiec. Z szatni na co dzień korzystać będą zawodnicy Promyka Urzejowice, którzy przed kilkoma dniami uzyskali awans do ligi okręgowej.

Po części oficjalnej na murawie stadionu w Urzejowicach rozegrano towarzyski mecz między miejscowym Promykiem a reprezentacją gminnych LKS-ów. Niestety całą uroczystość zepsuła pogoda, która kompletnie nie dopisała w sobotnie popołudnie.