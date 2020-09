Piłka nożna kobiet, 1 i 2 liga. Zarówno Resovia jak i Sokół Kolbuszowa Dolna miały niedosyt po weekendowych meczach

US Open. Tenisowy świat w szoku po wybryku Djokovicia. „Nie kontrolował emocji”

„Nie kontrolował emocji”. „Nie można robić takich rzeczy”. „Popełnił błąd, słusznie go ukarano” - dawne gwiazdy i eksperci są zgodni co do tego, że Novak Djoković zasłużył na wyrzucenie z US Open.