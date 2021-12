Piłka nożna kobiet, 1 liga. Karolina Bednarz, zawodniczka Arini Resovii: Jesteśmy w stanie walczyć o najwyższe cele

Przede wszystkim, jak się czujesz, bo ostatni mecz zakończyłaś bardzo pechowo?

Dziękuję, z dnia na dzień jest coraz lepiej i noga powoli dochodzi do siebie.

Pauza od treningów jest potrzebna?

Niestety tak - czeka mnie około 10 tygodni przerwy.

Czyli przez tą kontuzję twoje przygotowania do kolejnej rundy będą w jakiś sposób zaburzone?

Na pewno tak. Do pełnych treningów będę mogła wrócić dopiero początkiem lutego, a okres przygotowawczy zaczynamy znacznie wcześniej.

Zdobyłyście 21 punktów jesienią - to dobry wynik?

Zawsze może być lepiej (śmiech). Zdajemy sobie sprawę, że kilka meczów mogło potoczyć się zupełnie inaczej i mogłyśmy mieć tych kilka oczek więcej, ale trzeba docenić to, ile zdobyłyśmy punktów i skupić się już na przygotowaniach do rundy wiosennej.

Liczysz, że w tym sezonie włączycie się w walkę o ekstraligę?

Liga jest bardzo wyrówna, dużo drużyn stoi na podobnym poziomie piłkarskim, ale myślę, że jesteśmy w stanie walczyć o najwyższe cele czyli awans do ekstraligi.