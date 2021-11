Piłka nożna kobiet, Puchar Polski. Arini Resovia nie sprostała przedstawicielowi ekstraligi [ZDJĘCIA]

Zespół z Łodzi od samego początku zepchnął Resovię do defensywy i zdecydowanie przeważał. Pierwszy gol padł po niewiele ponad kwadransie choć przyjezdne miały trochę szczęścia, bo piłka po strzale Filipczak uderzyła w poprzeczkę, odbiła się od ziemi i wyszła w pole. Sędzina była jednak zdania, że futbolówka całym obwodem przekroczyła linię bramkową. Zespół z Łodzi grał bardzo zdecydowanie i agresywnie. W jednym ze starć mocno ucierpiała liderka rzeszowskiego zespołu Karolina Bednarz, która jeszcze w trakcie meczu musiała pojechać do szpitala. Łodzianki drugiego gola zdobyły jeszcze przed przerwą, a mecz właściwie zamknęły zaraz po wznowieniu gry, bo zdobyły trzeciego gola. To wyraźnie podcięło gospodyniom skrzydła. Ekstraligowiec kontrolował grę i na zakończenie zdobył jeszcze jednego gola.