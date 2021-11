Piłka nożna kobiet. Pucharowe starcia dwóch drużyn Resovii

Pierwsze o awans do 1/8 finału powalczą zawodniczki pierwszego zespołu. Podopieczne trenera Pawła Szurgocińskiego będą miały bardzo trudnego rywala, bo do Rzeszowa przyjedzie wicelider ekstraligi UKS SMS Łódź. Rzeszowianki na pewno nie są faworytem na papierze, ale dla nich to duża szansa, by pokazać się na tle wyżej notowanego rywala i oczywiście sprawdzić swoje umiejętności, tym bardziej, że resoviaczki chciałyby w tym sezonie włączyć się do walki o awans do ekstraligi. W zeszłym sezonie piłkarki z Rzeszowa również rywalizowały w rozgrywkach pucharowych z przedstawicielem najwyższej klasy rozgrywkowej (ze Śląskiem Wrocław) i chociaż przegrały, to pokazały się z naprawdę dobrej strony. Nawiasem mówiąc, zespół z Łodzi w 1/32 wyeliminował właśnie Śląsk Wrocław.

Początek meczu w sobotę o godzinie 16.

W niedzielę natomiast swój mecz rozegra druga drużyna Resovii, która trafiła na rezerwy Medyka Konin. Piłkarki z Rzeszowa swój mecz w 1/32 rozegrały dopiero w tym tygodniu (wyeliminowały UKS SMS II Łódź) i można śmiało powiedzieć, że to nawet dobrze, bo ligę skończyły już wcześniej.

Początek meczu w niedzielę o godzinie 12.