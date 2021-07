Piłka nożna kobiet. Znany jest ostateczny skład 2 i 3 ligi kobiet

Pijesz coca-colę? Zobacz, do czego można ją wykorzystać! Oto zastosowanie coca-coli w domu

Coca-cola nie tylko dobrze smakuje. Ten słodki napój ma również wiele innych, zaskakujących zastosowań. Dzięki niemu pozbędziecie się komarów z domu, usuniecie niechciane plamy, rdzę, kamień z czajnika, a także zapomnicie o przypalonych garnkach i patelniach. Coca-cola może też zastąpić środek chwastobójczy. To jednak nie wszystkie zastosowania tego gazowanego napoju. Sprawdźcie, do czego jeszcze możecie użyć coca-coli. Założymy się, że nie mieliście pojęcia o jej nietypowych właściwościach. Teraz coca-colę możecie nie tylko pić, lecz także wykorzystać do innych celów.