Piłka nożna. Przed Stalą Rzeszów wyjazdowe spotkanie z będącą na minusie Pogonią Siedlce

Meczem z Pogonią Siedlce, Stal Rzeszów zaczynała poprzedni sezon i pokonała wtedy tego rywala 3:2. W rewanżu, na wyjeździe, przegrała jednak 1:2. Nie można jednak z tego wyciągać zbyt daleko idących wniosków, gdyż wtedy to były zupełnie inne drużyny. I w Stali, i w Pogoni od tamtego czasu doszło do wielu zmian kadrowych.

- mówi nam Piotr Głowacki, lewy obrońca biało-niebieskich.

- Pogoń to na pewno niewdzięczny rywal i musimy być przygotowani na ciężkie spotkanie, ale podejdziemy do niego z pewnością siebie. Mimo że w meczu z Górnikiem nie wszystko wyglądało idealnie, to potrafiliśmy odrobić straty, co powinno nas wzmocnić. My w każdym meczu chcemy grać o 3 punkty i z takim nastawieniem pojedziemy do Siedlec - zapewnia nasz rozmówca.

Początek spotkania w Siedlcach w sobotę o godzinie 15.

Transmisja z meczu Pogoń Siedlce - Stal Rzeszów