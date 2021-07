Piłka nożna. Sobotnie sparingi podkarpackich klubów z 4 ligi

Legion Pilzno - Stal Rzeszów U19 1:1

Bramka dla Legionu: Serwon.

Grający ostatnio w Kolbuszowiance pomocnik Adam Serwon zdobył jedyną bramkę dla pilźnian, bo młodzież ze Stali okazała się bardzo wymagającym rywalem dla 4-ligowca.

Nie grali u mnie wszyscy, bo dwóch zawodników jest lekko kontuzjowanych. Dzięki temu sprawdzili się inni i jestem zadowolony

– mówił trener Roman Gruszecki.

- Młodzież ze Stali zagrała ambitnie, choć to my mieliśmy przewagę i dużo sytuacji, jednak brak skuteczności to wciąż nasza największa wada. Nie zawsze wszystko wchodzi – dodał.