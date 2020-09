Piłka nożna. Stal Rzeszów przedłużyła kontrakty z trzema bardzo ważnymi piłkarzami

Jako pierwszy, i to aż do 2025 roku, przedłużyć umowę ze Stalą Rzeszów zdecydował się Piotr Głowacki.

- To świetna i budująca wiadomość, że Piotrek postanowił przedłużyć swój roczny kontrakt o kolejne 4-lata z naszym klubem. To jeden z naszych czołowych zawodników, który swoją ciężką i pełną poświęcenia pracą na boisku jak i postawą poza nim przyczynił się do awansu, a także rozwoju wizerunku i marki Stali Rzeszów. Mogę zdradzić, że Piotr miał propozycje z wyższych lig – m.in. z Górnika Łęczna – ale postanowił kontynuować swoją karierę w Rzeszowie. To tylko pokazuje, że zawodnicy w Stali czują się jak w domu, co z kolei dobrze świadczy o naszej wspólnej pracy. Bardzo liczymy na Piotrka dlatego cieszymy się, że dalej buduje z nami klub na miarę naszych ambicji - powiedział oficjalnej stronie Stali, Michał Wlaźlik, dyrektor sportowy.